Avançado Jota mais perto da renovação com o Benfica

Está para breve a renovação do avançado Jota com o Benfica, com a cláusula de rescisão do jovem craque de 20 anos a subir dos 30 para os 100 milhões de euros, apurou oDepois de um impasse que durou várias semanas, a SAD e o empresário do jogador, Carlos Gonçalves, chegaram a um entendimento. O preto no branco vai acontecer quando Jota regressar de férias, na próxima semana.O avançado estava relutante em assinar novo vínculo sem ter garantias de que seria uma aposta firme na nova temporada, tal como acabou por acontecer com o João Félix na segunda volta de 2018/2019. Essa questão foi ultrapassada e o novo acordo vai mesmo avançar. A SAD consegue assim subir a cláusula do atleta, visto que a atual (30 milhões) é considerada baixa para a qualidade do jogador. O assédio de grandes clubes europeus levou Luís Filipe Vieira a avançar rapidamente para a renovação com melhoria substancial do ordenado do campeão europeu de sub-19.Além de Jota, os processos de Rúben Dias e Florentino Luís são para fechar nos próximos dias. O defesa e o médio – vistos como imprescindíveis pela equipa técnica de Bruno Lage – vão ver os contratos revistos e melhorados.Grimaldo termina contrato em 2021 e o processo de renovação está parado. Tudo porque o novo empresário do jogador quer ouvir propostas neste defeso antes de uma eventual renovação.