A liga do João

Verdadeiro relógio suíço

Resistência à adversidade e trabalho em prol do coletivo marcam o perfil do melhor marcador da Liga portuguesa. Do banco - por vezes nem isso - a titular indiscutível no ataque encarnado, Haris Seferovic, suíço de 27 anos, 1,85 m, esquerdino, nunca desistiu de fazer o seu trabalho. Sem esquecer o coletivo, ele que desde os bancos de escola, quando, por si só, podia resolver os jogos sozinho, "passava sempre a bola às meninas", conforme conta a sua primeira professora, em 1998.



Esta foi a época da explosão e os benfiquistas não deixaram de aplaudir o jogador que nunca dá por perdida uma bola e que inventa espaços para faturar. O seu sucesso está também ligado de forma umbilical a Lage - até à sua chegada marcou quatro golos, em 15 jornadas, com o novo treinador apontou 19 em 19 jornadas. No total somou 23.



Nesta época fica na memória o golo solitário, à 7ª jornada, ainda com Rui Vitória, com que o Benfica derrotou o FC Porto na Luz. Na altura os encarnados jogavam num ingrato 4-3-3 para o jogador. Após a alteração tática de Lage, e com a companhia de João Félix, foi um fartote de golos que fizeram de Seferovic um certinho relógio suíço.



Jonas perdeu espaço mas só no relvado

A temporada foi irregular, por culpa das lesões, e Jonas, 35 anos, acabou ultrapassado na hierarquia do ataque. Mas isso não lhe retirou um papel dominante no balneário. Viveu de uma forma exuberante cada jogo da reconquista.



Rafa correu, assistiu e marcou

Ele é velocidade, dribles, cruzamentos e assistências. Rafa, 26 anos, é um nome incontornável do Benfica e esta foi a sua melhor temporada, aquela em que veio ao de cima a veia goleadora - 17 golos.

João Félix é o maior exemplo de um Benfica de cara lavada desde que Bruno Lage assumiu o comando. Com Rui Vitória, o avançado, de 19 anos, foi titular apenas em 5 jogos (um na Liga) e agora é cobiçado por vários ‘tubarões’ europeus.O jovem que começou a formação no Dragão, e passou depois para o Seixal, tornou-se num titular indiscutível ao lado de Seferovic numa dupla de ataque mortífera. Foi decisivo em vários jogos, nomeadamente no primeiro de Bruno Lage, em que apontou um bis diante do Rio Ave (4-2), tendo sido também ele a iniciar a reviravolta no Dragão, diante do FC Porto (2-1). Só falta mesmo saber quem vai agarrar esta pérola - que não é a única do baú do Seixal.O central Ferro, o médio Florentino, o extremo Jota e o guarda-redes Zlobin, que com Lage subiram da equipa à primeira equipa, são apostas ganhas e outra fornada desponta das escolas de formação. Casos de Tiago Dantas, Nuno Tavares e Willock.