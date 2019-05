Milhares de benfiquistas celebraram nas ruas a reconquista do campeonato nacional

A festa benfiquista começou bem antes do jogo se iniciar e durou noite dentro. As Casas do Benfica espalhadas pelo País encheram-se de sócios e adeptos que assistiram à partida e vibraram com os golos.Mal soou o apito final de Jorge Sousa no Estádio da Luz, milhares de benfiquistas saíram às ruas em todo o País para celebrar um título que chegou a ser uma miragem. De norte a sul e nas ilhas, o universo benfiquista festejou o 37º campeonato, que deixa o Benfica mais longe dos rivais, FC Porto e Sporting.O País voltou a pintar-se de encarnado, dois anos depois da conquista do ‘tetra’.