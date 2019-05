Benfica soma 37º título de campeão nacional

A onda vermelha começou a formar-se ainda de manhã, cresceu até à Luz e invadiu o Marquês às primeiras horas da noite.Milhares de benfiquistas saíram à rua para celebrar a reconquista. Uma multidão impressionante esperou, em delírio, os conquistadores do 37º título do Benfica na praça mais emblemática da capital portuguesa.Se há dois anos a celebração do ‘tetra’ reuniu cerca de 200 mil pessoas, a vitória deste sábado não teve menos adeptos.Um título com sabor especial, a que não é alheia a dinâmica contagiante de vitória imprimida por Bruno Lage.O ambiente de festa e euforia, que começou na Luz, estendeu-se de norte a sul do País, mal soou o apito final do Benfica- -Santa Clara (4-1). Uma noite especial, que os adeptos benfiquistas irão certamente recordar por muitos anos.