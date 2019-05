Reconquista benfiquista com a 'prata da casa'

O Benfica garantiu este sábado o 37º título de campeão nacional, com um triunfo fácil sobre o Santa Clara (4-1), num jogo em que se viveu um ambiente fantástico num Estádio da Luz a romper pelas costuras (64 064 espectadores).Esse ambiente festivo das bancadas condicionou o arranque do Benfica na partida. Os jogadores de Bruno Lage entraram apáticos. O futebol estava longe de ser fluído e foi o Santa Clara que aproveitou para subir no terreno e dominar os primeiros 15 minutos.A equipa de Bruno Lage, à sua imagem e com quatro jovens da formação, revelou uma eficácia avassaladora. No primeiro remate à baliza, Seferovic inaugurou o marcador. Consolidou a liderança do prémio de melhor marcador da Liga e fez explodir as bancadas de alegria. Estava aberta a panela de pressão.O futebol das águias, impulsionado pelo público, tornou-se mais acutilante. Fábio Cardoso ainda teve um cabeceamento por cima da baliza de Odysseas, mas foi João Félix quem ampliou a vantagem. Um golo com nota artística. Primeiro foi Rafa e depois o menino com a cláusula de 120 milhões de euros a confirmar os motivos da loucura generalizada pelos grandes europeus na sua contratação. Recebeu a bola, tirou César do caminho e rematou para o 2-0.Dançava-se nas bancadas quando Rafa, um dos esteios da equipa na conquista deste título, marcou o seu 17º golo na Liga (o sétimo nos últimos cinco jogos do campeonato).O intervalo trouxe um Benfica mais solto e descontraído. Seferovic bisou e confirmou a coroa de melhor marcador, com 23 golos na Liga. Contudo, César fez o tento de honra dos insulares, mas não festejou, em respeito ao clube por onde já tinha passado. Mamadu Candé ainda cabeceou à trave mas já nada beliscava a festa encarnada.Jonas entrou em campo a chorar, quando substituiu Félix. E Samaris saiu em lágrimas quando deu o lugar a Taarabt. O Benfica garantia o 37º título e nas bancadas já se pedia o 38º.