Renascidos e ‘bebés’ com efeito demolidor

O Benfica de Lage valeu-se de um retoque no sistema, dos renascidos (Samaris, Rafa, Pizzi, Gabriel e Seferovic) e dos ‘bebés’ (Ruben, Ferro, Florentino e Félix) para chegar a esta reta final da Liga sem mais derrotas, além das três sofridas na era Rui Vitória (treinador que saiu a 3 de janeiro). E não só foram glutões de pontos dessa 16ª jornada em diante, como ainda cilindraram boa parte dos adversários com goleadas, como os 10-0 ao Nacional, 6-0 ao Marítimo, ou 4-0 a Moreirense e Chaves.Nas 15 primeiras jornadas (consulado de Rui Vitória) o Benfica marcou apenas 35 golos, sofreu 17 e perdeu 13 pontos em dois empates e três derrotas (Portimonense, Moreirense e Belenenses SAD).Em comparação, nos 19 jogos seguintes, com Bruno Lage, foi sempre a somar: 68 golos marcados e 14 sofridos; e apenas dois pontos perdidos num empate (Belenenses SAD): 19 jogos sem perder, 18 vitórias... sempre a marcar. O Benfica fecha a Liga com 87 pontos, 103 golos marcados e 31 sofridos.Os 7 pontos de atraso para o FC Porto à 16ª jornada foram recuperados e ultrapassados pela máquina demolidora de Bruno Lage.O suíço Seferovic confirmou a sua melhor época de sempre, liderando os marcadores da Liga com 23 golos (Rafa apontou 17, Félix 15 e Pizzi 13). Pizzi voltou a ser o jogador decisivo a que habituou os benfiquistas e o grande assistente da Liga.André Almeida e Grimaldo também se destacaram neste capítulo. O brasileiro Jonas, vítima de lesão prolongada, foi quem mais vezes saiu do banco para marcar (4 golos num total de 11).Alguns jogadores encarnados que iniciaram a época saíram com o decorrer da temporada, mas não deixam de ser campeões. São os casos de Lema, Semedo, Ferreyra e Castillo. Pela Luz passaram, em média, mais de 53 mil espectadores por jogo, alcançando um total superior a 900 mil na temporada.