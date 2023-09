O guarda-redes Trubin teve apoio total do plantel do Benfica, após a exibição menos conseguida na estreia em pleno Estádio da Luz e em jogo da Champions.



Os colegas de equipa entendem que o nervosismo se apoderou do jogador e isso ficou provado logo aos dois minutos quando cometeu penálti. Depois, apesar de não ter tido culpa nos golos, teve várias ações que acabaram por provocar alguns assobios vindos da bancada.









