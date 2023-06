O Barcelona oficializou esta segunda-feira a contratação de Ilkay Gündogan, médio alemão de 32 anos que terminou contrato com o Manchester City.O jogador assinou com os blaugrana um contrato de duas temporadas, com outra de opção, onde consta também uma cláusula de rescisão no valor de 400 milhões de euros.Gündogan esteve sete épocas no Manchester City, onde ganhou cinco vezes o campeonato, além da Liga dos Campeões este ano. Em 304 jogos pelos citizens marcou 60 golos.