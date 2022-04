Darwin Núñez, avançado do Benfica, vai estar esta quarta-feira sob olhar atento de observadores de grandes colossos do futebol europeu, no jogo da 2ª mão dos quartos de final da Champions, diante do Liverpool, em Anfield Road.



O internacional uruguaio, que marcou o único golo do Benfica na derrota (1-3) diante da equipa treinada pelo alemão Jurgen Klopp, na semana passada, na Luz, desde há muito que desperta interesse de clubes com grande poderio económico.









