Bas Dost de saída para o Entracht Frankfurt

O Sporting anunciou este sábado um "princípio de acordo" com os alemães do Eintracht Frankfurt para a venda de Bas Dost por um valor a rondar os 10 milhões de euros, apurou oUma venda que não cobre o custo da transferência do avançado holandês, que chegou a Alvalade em 2016/17 oriundo do Wolfsburgo, a troco de 12 milhões de euros.Bas Dost já não integraos convocados de Marcel Keizer para o jogo deste domingo com o Sp. Braga (21h00, SportTV), referente à segunda jornada da Liga.O ponta de lança, de 30 anos, perdeu espaço na equipa com a entrada de Marcel Keizer. O sistema de jogo não favorece as suas características e Bas Dost foi perdendo protagonismo e pretendentes.Com o salário mais elevado do plantel, com seis milhões de euros brutos por temporada, o goleador holandês começou a ser empurrado para fora do clube, quer por Frederico Varandas, quer por Marcel Keizer. Aliás o técnico até se mostrou resignado com a perda do jogador, ainda antes do anúncio do princípio de acordo: "Bas Dost continua a treinar, mas o mercado de transferências está aberto e até ao final do mês tudo pode acontecer."Já sobre o seu futuro no clube, em caso de nova derrota, Keizer jogou à defesa: "Só penso em ganhar o jogo. Sou uma pessoa positiva. A equipa está cada vez melhor e espero um grande jogo do Sporting."Sá Pinto está ciente das dificuldades que o Sp. Braga vai sentir em Alvalade e rejeita a ideia de que o Sporting esteja mais fraco. "Não considero que o leão esteja ferido. É uma grande equipa, com excelentes jogadores e o último resultado deles até foi injusto contra o Marítimo (1-1)", disse o técnico na antevisão do jogo.O antigo jogador, técnico e diretor desportivo dos leões acredita que vai ter um jogo difícil, frente a um adversário que "quer muito ganhar".Já quanto ao início de época sobrecarregado de jogos, Sá Pinto admite que gostava de ter a equipa "mais fresca". "Tem sido muito desgastante.Vamos fazer o quarto jogo em dez dias. É um ciclo exigente. Gostávamos de estar mais frescos, mas estamos bem a nível mental".Questionado sobre a ausência de Bas Dost no Sporting, Sá Pinto considerou: "Luiz Phellype parece-me em melhor forma. Tem mais mobilidade, é difícil de marcar e ajuda a equipa a pressionar. Finaliza bem com os dois pés, pelo que teremos de ter muita atenção".Sá Pinto iniciou-se nas escolas do FC Porto, mas foi no Sporting que se notabilizou. Esteve no clube em dois períodos, entre 1994-1997 e 2001-2006. Ao todo, fez 227 jogos e marcou 49 golos. Foi também treinador em 2011/12. Chegou a ser diretor desportivo em 2009/10."O Rosier está a treinar com a equipa há 10 dias, tem deixado boas impressões, mas não nos podemos esquecer que está há 9 meses sem competir. Eu não o quero puxar para um jogo, prefiro que ele se recupere totalmente, talvez num par de semanas, para depois ser aposta regular", disse este sábado Marcel Keizer.O jovem defesa-direito Thierry Correia, de 19 anos, vai manter a titularidade. "Jogou bem no último encontro, teve algumas dificuldades, mas é normal porque é jovem. Tem enorme qualidade e confio bastante nas suas capacidades", disse Keizer.O Sporting não vence uma partida nos 90 minutos há mais de três meses. O último triunfo foi no dia 5 de maio frente ao Belenenses. O triunfo na Taça de Portugal frente ao FC Porto foi nos penáltis (5-4), após um empate a duas bolas verificado no fim do prolongamento.O Sporting não ganhou nenhum dos jogos da pré-temporada e acabou por ser humilhado na Supertaça frente ao Benfica (5-0). Um trauma que continuou na Liga: os leões empataram na Madeira com o Marítimo (1-1). Só um triunfo frente ao Sp. Braga pode apaziguar o descontentamento dos adeptos.