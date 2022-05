Os confrontos começaram nas bancadas mas rapidamente se alastraram ao campo, com roupas rasgadas e agressões violentas entre jogadores e público. De tal maneira que o jogo mais importante do campeonato INATEL de Braga, entre Turiz e Fradelos, e que apuraria o campeão daquela liga, foi cancelado.



Também o campeonato popular de Barcelos ficou marcado por ânimos exaltados, com os jogadores dos Leões da Serra e do Carapeços a envolverem-se em agressões. Neste caso, contudo, a partida foi retomada. Acabou por ser decidida nos penáltis, com o Carapeços a conquistar o campeonato.