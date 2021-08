Caos, invasão de campo e agressões: Jogo entre Nice e Marselha tornou-se batalha campal

O jogo deste domingo entre o Nice e o Marselha, a contar para a terceira jornada da liga francesa terminou de forma caótica. Os adeptos da equipa da casa invadiram o relvado quando a sua equipa vencia o Marselha por 1-0. A confusão instalou-se e a partida acabou por ser interrompida aos 74 minutos, tendo tido consequências para as diferentes partes envolvidas.



Elementos dos ‘ultras’ do Nice saltaram os painéis publicitários que circundavam o relvado com intuito de agredir os jogadores do Marselha, após Dimitri Payet, que se preparava para bater um canto, ter atirado de volta para a bancada uma garrafa que lhe acertara na cabeça. A entrada dos adeptos no relvado criou um autêntico caos que se dispersou do campo até às tribunas, que se alongou do túnel aos balneários e que envolveu jogadores, adeptos, treinadores e dirigentes.





Já nos balneários foram divulgadas pela 'RMC' fotografias dos jogadores após os confrontos. Luan Peres, Matteo Guendouzi e Dimitry Payet foram alguns dos futebolistas atingidos e cujas marcas no corpo eram bem visíveis.





Porém, os confrontos não aconteceram apenas com jogadores, treinadores e adeptos. Após a interrupção da partida, a tensão também foi palpável na tribuna. Pablo Longoria, presidente do Marselha, e José Cobos, ex-jogador do Nice, e agora vereador do desporto do município de Nice, tiveram uma altercação intensa.





Depois de controlada a situação, as equipas foram novamente chamadas ao relvado para retomar a partida, porém o Marselha recusou-se a jogar. Apesar das critícas por parte da equipa do Nice, o conjunto de Sampaoli defendeu que não estavam reunidas as condições para finalizar a partida. A ausência da equipa poderá vir a resultar numa vitória do Nice, por falta de comparência do adversário.





A antiga equipa de André Villas-Boas regressou à academia já de madrugada, onde a aguardavam largas centenas de adeptos que receberam os jogadores... efusivamente e com direito a fogo-de-artifício.





A polícia já anunciou que foi aberta uma investigação para apurar todos os detalhes acerca do incidente no estádio Allianz Riviera.

Após alguns minutos de uma autêntica batalha campal, os jogadores regressaram aos balneários, enquanto polícias e seguranças tentaram acalmar os ânimos. Vários adeptos foram detidos, entre eles, três menores que já não se encontram na esquadra e que foram entregues aos pais. Além disso, uma pessoa foi levada para o hospital após a queda de um painel publicitário.No túnel, as emoções mantiveram-se agitadas, com o treinador da equipa do Marselha, Jorge Sampaoli, a ser um dos mais exaltados com a situação e a ter de ser agarrado.