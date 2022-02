Leão com fome de golo bate o Estoril por 3-0 e deixa Liga ao rubro

Um frango de Dani Figueira lançou o Sporting para um triunfo justo sobre o Estoril, por 3-0, permitindo aos leões voltarem às vitórias após o empate com o FC Porto (2-2) e a derrota com o Man. City (0-5).O Sporting entrou bem. Notava-se a vontade de agradar aos sócios após a pesada derrota com o Manchester City para a Liga dos Campeões. Apesar das quatro baixas por castigo (Coates, Palhinha, Esgaio e Tabata), a equipa leonina mostrou-se competitiva e pressionante.A tática de Amorim passava por isso mesmo. Pressionar alto e provocar o erro de forma a recuperar rapidamente a bola. Mas nem tudo foi fácil para os leões, que tiveram pela frente uma equipa bem organizada e muito solidária a defender. Paulinho teve um trabalho incansável nessa pressão da primeira linha.A verdade é que se lutava muito pela bola, mas as ocasiões de golo eram escassas. Os remates, na maioria das vezes, foram mal direcionados.Havia um ascendente do Sporting, mas os canarinhos nunca abdicaram de tentar criar problemas. E esse atrevimento custou o primeiro golo.Perante as dificuldades de transpor a barreira defensiva do Estoril (defendia com cinco e os médios encurtavam as linhas formando uma muralha), os leões optaram por explorar os remates de longa distância. Sarabia tem um disparo forte que Dani Figueira defende para a frente e Pote na recarga fez o 1-0. Estava feito o mais difícil.A vantagem permitia afastar os fantasmas dos jogos recentes e obrigou o Estoril a abrir linhas na segunda parte.O Sporting voltou a entrar mandão, mas o jogo só foi desbloqueado após a expulsão de Raúl Silva (entrou aos 60’ e viu o vermelho dois minutos depois). Os canarinhos encolheram-se mas as laterais foram verdadeiras autoestradas para os leões. Matheus Reis aproveitou isso mesmo e faz o 2-0, após uma triangulação com Paulinho, que assistiu de calcanhar.Os leões não levantaram o pé e mantiveram a pressão. Matheus Reis falhou o bis em boa posição e Sarabia acabou por dar a nota artística à exibição com um golo de fora da área. Amorim aproveitou para rodar alguns jogadores a pensar nas novas batalhas. Os leões retomaram as vitórias e continuam a perseguição ao FC Porto na luta pelo título."Era importante reagir a um dia muito difícil que tornou mais difícil a preparação para esta partida, mas sobretudo para responder aos adeptos e para agradecer aos adeptos o que fizeram por nós no fim do jogo. Eles mereciam ter uma vitória, voltaram a encher o estádio num jogo a um domingo. As vitórias são todas para eles e esta é especialmente para eles". Foi com esta dedicatória aos adeptos do Sporting que Rúben Amorim iniciou a abordagem ao jogo deste domingo.O técnico falou depois das contas do campeonato. "Temos de ganhar os nossos jogos. Obviamente, os rivais também têm de perder pontos. Temos mais um confronto direto. Temos um objetivo mas sabemos que isto não mudou assim tanto e a Champions é realmente importante para nós". Amorim revelou ainda o teor do ‘ralhete’ a Matheus Reis quando este foi substituído. "Disse-lhe que era para ter um bocadinho mais de cuidado. O Sporting estava por cima do jogo e obviamente não era para perder tempo. Tem de haver alguma sensibilidade por parte dos árbitros mas o Matheus tem de se proteger."Um adepta do Sporting queixou-se de lhe ter sido confiscado um cartaz nas bancadas do estádio, no jogo deste domingo, alegando que um segurança lhe disse que era ofensivo para o clube. O cartaz dizia "A. Franco volta para o SCP". André Franco é jogador do Estoril.Os adeptos do Sporting continuam a acreditar no título e este domingo estiveram em força em Alvalade para apoiar a equipa (35 270 espectadores). Nem o desaire com o Manchester City (0-5) fez resfriar o ânimo em torno da equipa.Matheus Reis tem vindo a crescer de jogo para jogo e já é um dos indiscutíveis de Amorim. Faz várias posições (lateral e defesa-central) e marcou um golão após uma triangulação com Paulinho. Um crescimento gradual com o cunho de Amorim.O experiente defesa-central, de 32 anos, teve uma estreia de pesadelo no Estoril. Chegou no mercado de janeiro oriundo do Sp. Braga. Entrou aos 60 minutos e acabou expulso aos 62 após uma entrada duríssima sobre Pedro Porro.Benefício da dúvida nos lances com Matheus Nunes e Joãozinho, nos quais foram reclamadas grande penalidades. Teve a ajuda no VAR para expulsar Raúl Silva. Perdoou alguns amarelos, mas não tolerou a contestação dos jogadores.- Irrequieto e às vezes bélico. Mostrou agressividade e vontade de marcar. Fez o primeiro remate que deu o golo de Pote e selou a exibição com um golão de fora da área.– Largou uma bola que podia ter dado problemas. Teve pouco trabalho.– Cumpriu, mas Xavier e Arthur ainda lhe deram que fazer.– Maturidade e eficiência.– Esforçado a defender. Aventurou-se no ataque já com a vantagem numérica.– Inconstante. Ora faz tudo bem e cruza, ora agarra-se à bola e perde. Sempre queixoso, mas sempre em alta rotação.– Incansável na procura da bola no meio-campo. Um tanque de guerra.– Importante na transição com bola, mas nem sempre decidiu bem. Apagou-se na 2ª parte.– Criou várias situações de perigo e fez um grande golo, após triangulação com Paulinho.– Acabou com o jejum de golos ao aproveitar uma defesa incompleta de Dani Figueira.– Trabalhador aplicado. Importante na recuperação de bolas devido à pressão na primeira linha.– Trouxe verticalidade ao ataque.– Tem sede de golos, mas só... assistiu.– Refrescou a lateral direita.– Bons cruzamentos para a área.– Agitou.