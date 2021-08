Sporting ‘despacha’ Vizela em Alvalade no arranque do campeonato

O Sporting iniciou a defesa do título de campeão nacional com categoria. Conseguiu um triunfo fácil sobre o Vizela, equipa que subiu este ano à Liga, mas com boas indicações, nomeadamente de Pedro Gonçalves, que marcou dois dos três golos apontados pelos leões. Uma entrada de campeão na Liga, a colocar pressão nos rivais.









Rúben Amorim só foi obrigado a fazer uma alteração na equipa que ganhou a Supertaça. Saiu o lesionado Nuno Mendes e entrou o reforço Rúben Vinagre, que deu boas indicações.





Leia também Sporting dá xeque-mate e conquista título de campeão nacional 19 anos depois O técnico leonino tinha previsto dificuldades e acertou. O Vizela, que subiu este ano à Liga, não foi a Alvalade prestar vassalagem ao campeão. Jogou aberto e com rigor tático. Ainda chegou a marcar pelo seu goleador Cassiano (8’) mas o lance foi anulado por um fora de jogo de 45 centímetros confirmado pelo VAR.

O Sporting ficou, então, de sobreaviso e assumiu o comando do jogo. Com os laterais Esgaio e Vinagre ativos, sucederam-se os cruzamentos para a grande área. Aí Jovane e Paulinho desperdiçaram boas ocasiões para inaugurarem o marcador.





A espaços, o Vizela mostrava algum atrevimento. Cassiano era o mais inconformado.









Leia também Garra leonina decisiva para vitória do Sporting na Madeira O fluxo ofensivo dos leões foi grande e até foi com naturalidade que surgiu o lance do penálti. Paulinho remata para a baliza e Koffi corta a bola com a mão. O VAR confirmou a decisão. Pior esteve Jovane, que enganou o guarda-redes, mas rematou à barra com a bola a sair por cima da baliza.

O Sporting surgiu na segunda parte com a mesma postura agressiva sobre a bola, mas mais eficaz. E não foi preciso muito. Pedro Gonçalves demorou apenas três minutos para dar vantagem aos leões. Palhinha e Paulinho tiveram um papel ativo e determinante na jogada.





Os vizelenses caíram, mas com dignidade. Samu ainda testou a atenção de Adán no primeiro remate enquadrado com a baliza leonina.









Leia também Sporting invicto arranca empate no Dragão e tem o título na mão Contudo, Pedro Gonçalves estava imparável e aproveitou para fazer o 2-0. Dominou a bola e rematou fácil para dentro da baliza.





Pedro Gonçalves afinado

+ Pedro Gonçalves não perdeu o apetite insaciável pelos golos. O melhor marcador da Liga do ano passado (com 23 golos) acabou por bisar logo na primeira jornada da Liga. Dois lances que revelaram toda a sua capacidade e veia goleadora.



Penálti falhado

- Jovane Cabral falhou um penálti que podia ter lançado a equipa mais cedo para um triunfo fácil. O avançado leonino enganou o guarda-redes mas rematou à barra. Ficou condicionado para o resto do jogo, em que falhou diversas ocasiões de golo.



Leia também Benfica trava campeão invicto em dérbi na Luz Bem nas decisões difíceis

António Nobre esteve bem nas decisões mais difíceis. Não hesitou na marcação do penálti a favor do Sporting e esteve bem ao anular o golo do Vizela por fora de jogo, com o VAR a confirmar que Cassiano estava 45 centímetros adiantado.



Momentos do jogo

Mas o campeão também quis entrar com estrondo na Liga. Não aliviou a pressão e Paulinho estabeleceu o resultado final, depois de um bom cruzamento de Nuno Santos. Triunfo justo e incontestável do campeão.+ Pedro Gonçalves não perdeu o apetite insaciável pelos golos. O melhor marcador da Liga do ano passado (com 23 golos) acabou por bisar logo na primeira jornada da Liga. Dois lances que revelaram toda a sua capacidade e veia goleadora.- Jovane Cabral falhou um penálti que podia ter lançado a equipa mais cedo para um triunfo fácil. O avançado leonino enganou o guarda-redes mas rematou à barra. Ficou condicionado para o resto do jogo, em que falhou diversas ocasiões de golo.António Nobre esteve bem nas decisões mais difíceis. Não hesitou na marcação do penálti a favor do Sporting e esteve bem ao anular o golo do Vizela por fora de jogo, com o VAR a confirmar que Cassiano estava 45 centímetros adiantado.