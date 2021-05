Sporting dá xeque-mate e conquista título de campeão nacional 19 anos depois

E19 anos depois, o Sporting é campeão nacional de futebol. Um golo de Paulinho (36’) foi suficiente para os leões fazerem o xeque-mate ao Boavista e à Liga.Rúben Amorim fez apenas uma alteração na equipa leonina, com a entrada de Porro no onze. Uma mudança que não foi feliz, pois o espanhol acabou lesionado aos 16 minutos. O técnico prometeu não alterar nada e voltou à receita de sucesso: 3X4X3.O Boavista, com cinco novidades no onze face à última partida, cedo mostrou que não vinha a Alvalade para participar na festa. Angel Gomes tentou um canto direto, mas Adán estava atento, com duas grandes defesas a abrir e a fechar a primeira parte.Os leões assumiram o comando do jogo, com Nuno Santos a rematar forte, mas ao poste da baliza de Léo Jardim.Havia mais Sporting e sucediam-se as situações de perigo. Pote ainda pediu uma grande penalidade por falta de Porozo. O juiz e o VAR mandaram jogar.Depois foi Nuno Mendes quem atirou à barra. Um sinal de que havia carta-branca na equipa para visar a baliza axadrezada.Os centrais subiam sempre que podiam e criavam perigo. Feddal e Gonçalo Inácio cabecearam por cima. E Coates bem procurou o golo, aparecendo com frequência no ataque.Tantas vezes o Sporting rondou a baliza axadrezada que apareceu o golo. Um golo por Paulinho, numa jogada onde João Mário e Nuno Santos (fez a assistência) também brilharam.O reforço mais caro de sempre da história do Sporting (16 milhões de euros e a cedência de Sporar por empréstimo) e pedido específico de Rúben Amorim a Varandas para ganhar o campeonato foi mesmo o homem do jogo do título.A etapa complementar começou como terminou a primeira, com o domínio do Sporting e com Paulinho no centro das atenções. Mas desta feita o jogador contratado ao Sp. Braga desperdiçou sucessivas ocasiões de golo. Algumas bem fáceis, para desespero generalizado dos companheiros.A bola não entrava com Paulinho, tentou Pote mas também o extremo não conseguiu melhor do que uma bomba ao ferro.A ansiedade apoderou-se de alguns jogadores e a tendência foi a equipa encolher-se. Triunfo justo dos leões, que continuam sem perder na Liga e já lá vão 32 jogos. Com o apito final, começou a festa."Parabéns aos jogadores e ao staff, que passaram maus momentos. Tiveram a recompensa hoje. O mérito é dos jogadores, que acreditaram. É o reflexo da nossa época, fomos melhores, sofremos mas conseguimos no fim. Eu sentia o peso, é algo que realmente me tiram de cima, pelo campeonato, pela aposta arriscada, queria ganhar pelo clube e também por outras razões que não são nada saudáveis", disse emocionado Rúben Amorim no final do jogo.O técnico destacou Paulinho e todo o trabalho realizado pelos seus jogadores: "Toda a gente precisa de tempo. O Paulinho marcou um golo, mas falhou três ou quatro. Se não tivesse marcado, estávamos aqui a crucificá-lo. Mas ganhámos, o Paulinho marcou o golo e esta época só podia acabar assim. Muito sofrimento, golo do Paulinho e vitória em casa." Amorim salientou que é tempo de "festejar e terminar a época bem". "Ainda vou trabalhar com mais prazer. Eu só fiz duas promessas, quando nasceu o primeiro e o segundo filho. A bola entra, somos ou não somos campeões... é sorte. Agora tenho de passar no curso, vai ser muito difícil. O ano passado tivemos a época com mais derrotas, esta fomos campeões... é por isto que o futebol é tão bonito", salientou, garantindo a continuidade em Alvalade: "Não vou a lado nenhum, a menos que me paguem tudo [cláusula]. Quando sair daqui, vou sentir o clube de outra forma."Frederico Varandas emocionou-se com o primeiro título como presidente do Sporting e foi visto em lágrimas na bancada. Rúben Amorim e Hugo Viana (diretor desportivo) abraçaram-se.Paulinho desperdiçou uma carrada de oportunidades de golo, mas bastou um remate certeiro para fazer do Sporting campeão nacional. O reforço mais caro de sempre acabou por justificar o investimento feito pelo clube: 16 milhões de euros.Pedro Porro voltou a lesionar-se e foi substituído. Uma mazela que pode custar-lhe a presença na fase final do campeonato da Europa ao serviço da Espanha, onde poderia valorizar ainda mais. Não merecia sair lesionado no jogo do título.O jogo foi intenso mas Luís Godinho esteve à altura. Um dos lances mais polémicos foi entre Porozo e Pote, com o sportinguista a pedir penálti. O juiz e o VAR mandaram jogar. O critério disciplinar nas faltas podia ter sido melhor.- Merece o destaque pelo golo decisivo que vale a vitória que confirma o título dos leões. E por aquilo que corre. Mas desperdiçou quatro boas oportunidades para bisar na partida...– Decisivo aos 40’: defesa por reflexo com a mão direita evitou o 1-1.– Cumpriu na defesa e ainda ameaçou o golo num cabeceamento.– Além de liderar a defesa, surgiu várias vezes no ataque em jogo corrido.– Elis deu trabalho, mas levou a melhor.– Lesionou-se sozinho e foi substituído.– O pilar do costume. Desapoiado, sentiu mais dificuldades na 2ª parte.– Maestro na 1ª parte, perdeu fulgor com o passar do tempo quando teve de correr mais atrás da bola.– Exibição ao nível do que mostrou na fase inicial da época. Bom entendimento com Nuno Santos. Acertou na trave aos 24’.– Trabalhou imenso em toda a frente de ataque. Acertou uma bomba no poste aos 78’.– Deu largura à equipa e acutilância no último terço. Fez a 10ª assistência para golo da temporada.– Boa entrada. Fez um cruzamento perfeito que Paulinho desperdiçou.– Com a sua entrada o Sporting recuperou o controlo do jogo.– Nada a registar.– Mais um para segurar a vitória.– Cumpriu.