"E se corre bem?" A 5 de março de 2020, Rúben Amorim, então com 35 anos, era apresentado como novo treinador do Sporting. Se houve quem achasse uma aposta de risco do clube leonino, também não faltou quem fizesse a previsão de que o jovem técnico saía da cidade de Braga para se tornar mais uma vítima do cemitério de treinadores de Alvalade."Falam do risco, e perguntam-me: e se corre mal? Mas eu pergunto: e se corre ...