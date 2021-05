Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Inso´nias em Carva~o (@insoniascarvao)

SÓ PA RELEMBRARE COMEK TUDE ACONTESSEU, ATÉ JÁ



Postade do meu aifone pic.twitter.com/qrTKjRk8lF — JJ Bóçe (@jjboceoficial) May 11, 2021

O Sporting foi campeão e a internet...não perdoou. São já vários os memes a circular nas redes sociais sobre a conquista do título pela equipa leonina.Nem o subdiretor da Direção-Geral da Saúde escapou à sátira. Rui Portugal, conhecido pelas histórias da compota, surge numa imagem com a t-shirt do Sporting na página de Instagram "Insónias a Carvão".