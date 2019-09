Battaglia volta a jogar 10 meses depois de uma rotura de ligamentos

O médio argentino Rodrigo Battaglia, que enfrentou um longo período de paragem devido a uma rotura de ligamentos, cumpriu esta sexta-feira os primeiros 90 minutos, num jogo particular do Sporting.



O médio, de 28 anos, esteve em recuperação durante 10 meses, falhando praticamente toda a anterior época, desde que se lesionou à nona jornada, em 04 de novembro.





Esta sexta-feira, Battaglia jogou os 90 minutos num 'ensaio' diante do Vitória de Setúbal, disputado na Academia de Alcochete, e que os 'leões', no terceiro treino às ordens de Leonel Pontes, venceram por 1-0.O golo do triunfo pertenceu ao argentino Luciano Vietto, aos 47 minutos, num treino em que Leonel Pontes, que assumiu interinamente a equipa após a saída de Marcel Keizer, continuou sem contar com alguns internacionais, ao serviço das seleções.O treinador, que se encontrava nos sub-23 antes de ser chamado a substituir Keizer, integrou nos trabalhos da equipa principal o defesa Flávio Nazinho, jogador do escalão de sub-17 do clube.No particular, Nazinho foi suplente utilizado, enquanto os reforços Jesé Rodríguez e Boulasie foram titulares.Fora das opções continuam Jovane Cabral e Stefan Ristovski, a recuperarem de lesões, e o também reforço Fernando, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, que fez trabalho de ginásio, para "correção de desequilíbrios musculares".A equipa do Sporting terá folga no fim de semana e regressa aos treinos na segunda-feira, às 10:30, à porta fechada.O regresso à competição acontecerá em 15 de setembro, com a visita ao Boavista (20:00), na quinta jornada da I Liga, antes de se estrear, em 19, no Grupo D da Liga Europa, com uma visita aos austríacos do LASK Linz.