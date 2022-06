Bayern Munique anuncia a contratação do avançado senegalês Sadio Mané

O futebolista senegalês Sadio Mané, que passou as últimas seis temporadas no Liverpool, é reforço do Bayern Munique, tendo assinado contrato com o clube bávaro até junho de 2025, anunciou esta quarta-feira o campeão alemão.

"Estou muito feliz por finalmente estar no Bayern. Conversámos muito e senti um grande interesse deste grande clube desde o início, por isso, para mim, não houve dúvidas. É o momento certo para este desafio. Quero conseguir muito com este clube e também na Europa", afirmou Mané, em declarações divulgadas no site oficial do emblema germânico.

O avançado de 30 anos esteve os últimos oito anos na Premier League, primeiro no Southampton, em que passou duas temporadas, e depois as restantes com o Liverpool, tendo com os 'reds' conquistado uma Liga dos Campeões, uma Liga inglesa e uma Taça de Inglaterra.

Mané abandona o Liverpool com 269 jogos oficiais pelo clube e 120 golos marcados.

Antes de chegar a Inglaterra, o jogador senegalês, eleito futebolista africano do ano de 2019, vestiu a camisola do Salzburgo e do Metz.

Mané tem 89 jogos e 31 golos pelo Senegal e festejou com a sua seleção a conquista da última edição da Taça das Nações Africanas.

O Bayern, que conquistou as últimas 10 edições da Bundesliga, não revelou os valores da transferência, mas a imprensa alemã revelou que o clube bávaro terá pago cerca de 40 milhões de euros pela contratação do avançado senegalês.