O diretor executivo do Bayern de Munique confirmou, este domingo, na apresentação do ponta de lança Harry Kane, ex-Tottenham, que o guarda-redes Kepa Arrizabalaga, do Chelsea, não vai reforçar os bávaros por estar a caminho do Real Madrid."Estivemos perto e, de facto, queríamos apresentar Kepa hoje [domingo]. Mas ele é espanhol e escolheu o Real Madrid", admitiu Jan-Christian Dreesen.Dressen disse estar convencido de que o Bayern de Munique vai "encontrar uma solução até 1 de setembro", no que toca à baliza.