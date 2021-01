Mais um caso positivo à Covid-19 na equipa principal do Benfica. Através de uma nota publicada esta quinta-feira no sítio oficial do clube, as águias informaram que Helton Leite é o mais recente jogador infetado ao vírus SARS-CoV-2, subindo assim para oito o número de atletas que atualmente se encontram positivos ao novo coronavírus.



[Em atualização]

Ver comentários