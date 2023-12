O Benfica não fecha a porta à saída de Arthur Cabral no mercado de inverno, que abre no início de janeiro.



A SAD já foi sondada por alguns clubes para saber da situação do brasileiro. O Marselha, segundo a imprensa francesa, segue há muito o jogador e poderá avançar com uma proposta. Comprado à Fiorentina no verão por 20 milhões de euros, Cabral ainda não justificou a contratação (tem três golos marcados, nenhum na Liga).









