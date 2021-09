Benfica anuncia eleições com mesas de voto em todos os distritos de Portugal

O Benfica anunciou este sábado o dia de 9 de outubro para a realização de eleições em todos os distritos de Portugal, incluindo Madeira e Açores. O sufrágio ocorrerá das 8 às 22 horas.



Os candidatos às eleições terão de formalizar essa vontade até 29 de setembro.





"Os senhores associados residentes nos arquipélagos da Madeira e Açores e no estrangeiro poderão exercer o seu direito de voto pela internet no endereço www.slbenfica.pt, identificando-se pelo seu número de sócio e com o PIN que irão receber para o efeito, tudo nos termos e condições constantes da comunicação inserta no site do clube", pode ainda ler-se.Nos termos da lei e dos Estatutos, são convocados os senhores associados para reunirem em Assembleia Geral Ordinária Eleitoral no próximo dia 9 de outubro de 2021, com a seguinte ordem de trabalhos:

"Ponto único. Eleição dos titulares dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica para o quadriénio 2021/2025."

A Assembleia Eleitoral funcionará no Pavilhão 2 do Complexo Desportivo do Estádio da Luz e terá secções de voto nas Casas do Benfica em Albufeira (Viv. Ana - r/c Sítio dos Brejos Montechoro - Albufeira), em Algueirão Mem Martins (Rua Serra de Baixo, 26-A -Algueirão), em Beja (Rua Dr. Francisco Alexandre Lobo, 1 – Beja), em Braga (Rua de São Vicente, 206 - Braga), em Bragança (Rua Almirante Reis, 9 - Bragança), em Castelo Branco (Quinta Doutor Beirão, Lote 15, nº 9 – r/c Esq.-Loja 2-Castelo Branco), em Coimbra (Estrada da Beira, 367 Alto S. João - Coimbra), em Évora (Rua Bernardo Santareno, 2 Bairro S. José da Ponte - Évora), em Faro (Rua Engº Adelino Amaro da Costa, 7 A – Faro), em Grândola (Av. Jorge Nunes, 102 - Grândola), na Guarda (Av. Cidade de Salamanca, 18 – r/c Esq. - Guarda), em Leiria (Rua Machado dos Santos, 113 – Mercado de Santana - Leiria), no Montijo (Praça da Republica, 20 - Montijo), em Oliveira de Azeméis (Rua Padre Joaquim Ferreira Salgueiro, 125 – Oliveira de Azeméis), em Paredes (Rua Serpa Pinto, 107–Loja 62, Piso 2 - Paredes), em Portalegre (Largo Prof. Jaime Belém, 15 - Portalegre), no Porto (Rua António José da Silva, 104 Jardim Cotovelo - Porto), em Santarém (Rua 1º Dezembro, 52 – 54 - Santarém), no Seixal (Av. Vasco da Gama – Mercado Municipal, Loja 9-Piso 1-Seixal), em Viana do Castelo (Rua da Igreja, 140 – Meadela - Viana do Castelo), em Vila Nova de Famalicão (Rua Barão de Joane, 63 - Vila Nova de Famalicão), em Vila Nova de Gaia (Rua Marquês Sá da Bandeira, 323, loja 14 CC Aviadores - Vila Nova de Gaia), em Viseu (Largo do Paço, Lote 2 – r/c-Orgens - Viseu) e no Sport Vila Real e Benfica (Rua de Macau, lote 9 – loja 1 - Vila Real).

Os Senhores Associados residentes nos arquipélagos da Madeira e Açores e no estrangeiro poderão exercer o seu direito de voto pela internet no endereço www.slbenfica.pt, identificando-se pelo seu número de sócio e com o PIN que irão receber para o efeito, tudo nos termos e condições constantes da comunicação inserta no Site do Clube. A sessão – a realizar exclusivamente com a finalidade constante do ponto único – funcionará, ininterruptamente, para efeitos de votação, desde as 8 horas até às 22 horas, sem necessidade de segunda convocação. Após o fecho das urnas, proceder-se-á às operações de apuramento do resultado da votação e à declaração da lista eleitoral vencedora.

Nos termos do disposto no artigo 58º dos Estatutos, ficam os senhores associados convidados a apresentar até ao dia 29 de setembro de 2021 (inclusive) as listas de candidatura aos Órgãos Sociais, em conformidade com o disposto no nº 3 do artº 51º, devendo proceder à respetiva entrega na Secretaria-Geral do Clube, das 9.30 às 12.00 ou das 14.30 às 17.00 horas

Só poderão exercer o respetivo direito de voto os associados que sejam titulares do cartão de sócio (acompanhado de documento de identificação), com a quota de, pelo menos, o mês de agosto de 2021, regularizada.

Lisboa, 18 de setembro de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

António Albino Pires de Andrade