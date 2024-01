Rigor e concentração têm sido as palavras de ordem de Roger Schmidt na preparação do duelo do Benfica para a Taça de Portugal, na quarta-feira na Luz, contra o carrasco da época passada na competição, o Sp. Braga.



O técnico do Benfica nunca escondeu o desejo de conquistar a segunda prova mais importante do calendário nacional e tem incutido essa vontade ao plantel.









