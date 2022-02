Em março de 2020, três anos e meio depois de Rafa reforçar o Benfica, Miguel Moreira, diretor financeiro das águias, discutiu com dois colaboradores os pagamentos em falta da aquisição do avançado. Nas escutas do processo ‘Cartão Vermelho’ percebe-se que Moreira não tinha a certeza dos valores em falta e a quem eram devidos.