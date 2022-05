Benfica conquista Liga Europeia de andebol. Veja as imagens dos festejos

O Benfica conseguiu este domingo o maior feito da história portuguesa no andebol ao nível de clubes, ao bater os alemães do Magdeburgo por 40-39, após prolongamento, para conquistar a Liga Europeia de andebol, na Altice Arena, em Lisboa.

Depois de desaires nas finais da Taça Challenge, em 2010/11 e 2015/16, os 'encarnados', que ao intervalo já venciam por 15-14 e que empataram 32-32 no último segundo do tempo regulamentar, arrebataram, face aos detentores do título, a segunda mais importante competição do andebol europeu.

Portugal passa a ter quatro troféus continentais, depois de três na Taça Challenge, a terceira prova da hierarquia da Federação Europeia de andebol (EHF), conquistados pelo Sporting, em 2009/10 e 2016/17, e o ABC Braga, em 2015/16.