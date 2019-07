Benfica considerado favorito na corrida ao título da próxima época

Campeão de futebol da próxima época

A duas semanas do arranque oficial da época, com a final da Supertaça, a 4 de agosto, entre o Benfica e o Sporting no Estádio do Algarve, os campeões nacionais apresentam-se como os grandes candidatos à conquista do título. Segundo uma sondagem dapara o, 48,3% dos inquiridos apontam o Benfica como o campeão da época 2019/20, com larga vantagem para o FC Porto, que se queda pelos 21,4%. De acordo com a sondagem, ainda não será desta que o Sporting será campeão. Apenas 10,1% dos inquiridos apontam os leões como os vencedores da próxima Liga.Do mesmo modo, também não será ainda na próxima época que o campeão sairá da esfera dos três grandes. Somente 2,0% acredita que outro clube que não o Benfica, FC Porto e Sporting cortará a meta em primeiro lugar.É, naturalmente, junto dos adeptos do clube da Luz que o Benfica reúne maior consenso, ainda que 35,2% dos sportinguistas e 20% de portistas indiquem o adversário como o campeão de 2019/20.A contribuir para estes resultados está, seguramente, a forma como os emblemas estão a preparar a próxima época, nomeadamente no que toca ao reforço do plantel. À questão ‘Que clube se está a reforçar melhor e pior?’, 41,2% dos inquiridos dão nota positiva ao Benfica. Os dragões recebem 21,2% e os leões 9,6%. Aliás, só no caso dos encarnados a balança pende para o lado do melhor.No caso dos dragões, 22,1% dos que responderam à pergunta entendem que o FC Porto é o clube dos três grandes que se está a reforçar pior e, no caso do Sporting, essa percentagem sobe em flecha, fixando-se nos 36,3%. É curioso verificar a percentagem elevada de adeptos do Sporting (36,30%), que entendem que o seu clube não se está a reforçar bem. Uma opinião partilhada pelos adeptos do Benfica (40,0%) e do FC Porto (48,4%).---Universo indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidores de telemóvel. Amostra aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, atividade e voto legislativo) e representativa do universo foi extraída de um subuniverso obtido de forma idêntica. A amostra teve 601 entrevistas efetivas: 287 a homens e 314 a mulheres; 60 no Interior Norte Centro, 80 no Litoral Norte, 98 na Área Metropolitana do Porto, 113 no Litoral Centro, 169 na Área Metropolitana de Lisboa e 81 no Sul e ilhas; 96 em aldeias, 161 em vilas e 344 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral. Técnica Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido entre os dias 12 e 15 de julho de 2019, com uma taxa de resposta de 73,7%. Erro probabilístico Para o total de uma amostra aleatória simples com 601 entrevistas, o desvio-padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja, uma margem de erro - a 95% - de 4,00%). Responsabilidade do estudo Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de João Queiroz.