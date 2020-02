Benfica contrata figurantes para marcar presença na Gala Cosme Damião

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Benfica contratou figurantes para estarem presentes na Gala Cosme Damião, que se realiza no próximo dia 4 de março (quarta-feira) no Campo Pequeno, apurou oO anúncio publicado pela Egor (empresa na área de outsourcing) numa plataforma online de emprego pedia "figurantes para Gala do Clube de Futebol Português com maior número de sócios". Sem nunca mencionar o nome do Benfica, pedia-se aos ...