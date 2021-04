Benfica desmente negociações para participar na Superliga

O Benfica desmentiu esta terça-feira estar em negociações para participar na Superliga europeia. Num comunicado publicado no site do clube, é negada a alegada tentativa de Luís Filipe de tentar assegurar a participação dos encarnados na nova competição.

"O Sport Lisboa e Benfica foi o primeiro clube português a expressar publicamente a sua objeção a uma Superliga Europeia, em novembro do ano passado, na sequência de uma entrevista do seu CEO, Domingos Soares de Oliveira", lê-se na nota.





No comunicado, as águias manifestam-se ainda contra "qualquer competição fora do âmbito da UEFA, tendo, inclusive, contribuído ativamente para a reformulação do modelo competitivo da Liga dos Campeões pós-2024".