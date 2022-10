Benfica discute liderança do Grupo H com PSG num embate entre equipas invictas

O Benfica recebe esta quarta-feira o Paris Saint-Germain, num confronto entre os líderes do Grupo H da Liga dos Campeões de futebol e que comandam as ligas portuguesa e francesa, respetivamente, mas com ambições distintas na prova europeia.

Depois dos triunfos na receção aos israelitas do Maccabi Haifa, por 2-0, e no estádio dos italianos da Juventus, por 2-1, o Benfica enfrenta na terceira jornada da 'Champions' um dos mais fortes candidatos à conquista do título europeu, com um trio atacante temível, composto por Messi, Neymar e Mbappé.

O PSG, que não contará com o médio português Renato Sanches, formado no Benfica, devido a lesão, mas poderá alinhar no Estádio da Luz com os internacionais lusos Nuno Mendes, Danilo e Vitinha, também se impôs nas duas partidas anteriores, sobre Juventus (2-1) e Maccabi Haifa (3-1).

Os dois clubes lideram os respetivos campeonatos e ainda não perderam na época 2022/23, mas a equipa lisboeta interrompeu no sábado o percurso 100% vitorioso, ao empatar 0-0 no estádio do Vitória de Guimarães, em jogo da oitava jornada da I Liga.

O Benfica recebe o PSG, campeão francês por oito vezes nos últimos 10 anos, no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida da terceira ronda do Grupo H da Liga dos Campeões, arbitrada pelo espanhol Jesús Gil Manzano, com início às 20h00, à mesma hora em que Juventus e Maccabi Haifa se defrontam em Turim.

Na terça-feira, Sporting e FC Porto tiveram desempenhos distintos, com os 'leões' a serem goleados em Marselha (4-1), para o Grupo D, e os 'dragões' a alcançarem o primeiro triunfo no Grupo B, em casa, diante do Bayer Leverkusen (2-0).