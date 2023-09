Benfica disponibiliza Fundação para ajudar vítimas do sismo em Marrocos

O Benfica apresentou este sábado solidariedade com as vítimas do sismo ocorrido em Marrocos, na sexta-feira, que provocou, pelo menos 1037 mortos e mais de 1200 feridos, disponibilizando para a ajuda a Fundação 'encarnada'.

"O Benfica expressa total solidariedade para com as vítimas do terramoto ocorrido em Marrocos. Neste momento de emergência e de apoio internacional, o Benfica mostra total disponibilidade para, através da Fundação Benfica, ajudar nas operações de socorro em curso e lançar uma campanha de donativos capaz de ajudar à reconstrução das áreas mais afetadas", afirmou o emblema lisboeta.

Na sexta-feira, às 23h11 locais (mesma hora em Lisboa), um sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter com epicentro na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, provocou pelo menos 1037 mortos e mais de 1200 feridos, segundo o Ministério do Interior marroquino.