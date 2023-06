O Benfica vai fazer um esforço final para contratar o lateral-esquerdo Milos Kerkez ao AZ Alkmaar, apurou o Correio da Manhã.



Rui Costa pretende satisfazer o pedido de Roger Schmidt, apesar das exigências do clube holandês estarem a dificultar a transferência. O AZ Alkmaar pede cerca de 20 milhões de euros pelo possível substituto de Grimaldo, mas as águias só estão dispostas a pagar 10 milhões de euros por 75 por cento do passe.









