Benfica e Braga defrontam Famalicão e Portimonense na Taça de Portugal

O Benfica, recordista de títulos na Taça de Portugal de futebol, e o Sporting de Braga, finalista vencido da prova na época passada, defrontam este sábado Famalicão e Portimonense, respetivamente, em jogos da quarta eliminatória da edição de 2023/24.

A equipa lisboeta, que tem 26 troféus conquistados, recebe os famalicenses às 20h45, no regresso aos relvados após uma pausa de duas semanas para os compromissos das seleções, motivada pela vitória por 2-1 sobre o Sporting, que lhe permitiu igualar o rival na liderança da I Liga.

O jogo entre Benfica e Famalicão, sétimo classificado na I Liga, é um dos dois entre primodivisionários agendados para este sábado, uma vez que o Sporting de Braga, derrotado por 2-0 pelo FC Porto na final da Taça de Portugal da temporada passada, visita o Portimonense, num embate entre o quarto e o 10.º colocados.

As restantes equipas do escalão principal que jogam este sábado terão pela frente adversários de divisões inferiores: Vitória de Guimarães e Casa Pia defrontam, respetivamente, Länk Vilaverdense e Nacional, ambos da II Liga, enquanto o Gil Vicente visita o Serpa, do Campeonato de Portugal.

O Sporting, terceiro clube com mais títulos na prova, com 17, só entra em ação na quarta ronda, equivalente aos 16 avos de final, no domingo, para receber o Dumiense, um dos sete 'sobreviventes' do Campeonato de Portugal, no qual ocupa a 14.ª e última posição na Série A.

Na sexta-feira, o FC Porto, detentor do troféu, goleou o Montalegre, do Campeonato de Portugal, por 4-0, enquanto, num encontro entre duas equipas da I Liga, o Vizela bateu o Estrela da Amadora, por 2-1, após prolongamento.