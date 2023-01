FC Porto em casa com Arouca e Benfica de visita ao Varzim nos 'oitavos' da Taça

O FC Porto, detentor do troféu, recebe na quarta-feira o Arouca, nos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, que se iniciam na terça-feira, com a visita do Benfica ao Varzim.

Os jogos dos oitavos de final distribuem-se entre terça e quinta-feira, com particular destaque para os jogos de 'águias' e 'dragões', mas também do Sporting de Braga, que tem em casa, na quarta-feira, dérbi minhoto com o grande rival Vitória de Guimarães.

Nesta fase da prova são sete as equipas da I Liga -- o candidato Sporting caiu logo na primeira eliminatória em que entrou -, quatro da II Liga, três da Liga3 e duas do campeonato de Portugal, nomeadamente Rabo de Peixe e Beira-Mar.

Na terça-feira, as atenções estão na visita do Benfica ao Varzim (L3), a equipa que afastou o Sporting logo na primeira ronda em que entraram clubes do principal escalão, com os 'leões' a perderem por 1-0 no emprestado Estádio Cidade de Barcelos.

Desta vez o jogo está agendado para a Póvoa de Varzim, com início às 20h45 de terça-feira, já depois de a competição arrancar com a receção do Leixões, da II Liga, ao Famalicão (18h45), da primeira.

O Benfica, líder da I Liga, chega a esta fase da Taça de Portugal depois de ter sofrido de forma retumbante, e a fechar o ano, a primeira derrota da época, ao perder com o Sporting de Braga, na 'Pedreira', por 3-0.

Depois da derrota em Braga, a equipa voltou aos triunfos na receção ao Portimonense, com um golo de João Mário, de grande penalidade, a garantir os três pontos frente à equipa algarvia.

Caso ultrapasse o Varzim, o Benfica poderá voltar a defrontar fora o Sporting de Braga, mas para a Taça de Portugal e já nos quartos de final (entre 07 e 09 de fevereiro), se os bracarenses também vencerem o seu jogo, na quarta-feira, com o Vitória de Guimarães (18h45).

Ainda nestes oitavos de final, o FC Porto, campeão nacional e detentor da Taça, recebe, na 'ressaca' do empate para a Liga com o Casa Pia, o primodivisionário Arouca, equipa que está igualmente nas três 'frentes' internas, sendo semifinalista na Taça da Liga, competição em que defrontará o Sporting.

Os jogos FC Porto-Arouca e Sporting de Braga-Vitória de Guimarães são os únicos que opõem equipas da I Liga, sendo, assim, certo que dois emblemas do escalão principal ficam fora da fase seguinte da competição.

Outra equipa da I Liga que está em ação nestes 'oitavos' da Taça é o surpreendente Casa Pia, que subiu esta época e é quinto classificado no campeonato, defrontando na quinta-feira fora o Vitória de Setúbal (19h45), histórico do futebol português, atualmente na Liga3.

Na eliminatória destaque ainda para os 'sobreviventes' do Campeonato de Portugal, o equivalente à quarta divisão, com os açorianos do Rabo de Peixe a visitarem os madeirenses do Nacional (II) e o Beira-Mar a defrontar o Académico de Viseu (II).