FC Porto e Benfica em ação na Taça de Portugal com equipas do quarto escalão

O FC Porto, vencedor das últimas duas edições, e o Benfica, recordista de títulos, iniciam esta sexta-feira as suas participações na Taça de Portugal de futebol, frente a Vilar de Perdizes e Lusitânia, respetivamente, equipas do quarto escalão.

Na terceira eliminatória da prova, que marca a entrada em ação de todas as equipas da I Liga, os 'dragões' vão defrontar o Vilar de Perdizes, atual sexto classificando da Série A do Campeonato de Portugal.

O FC Porto, que soma 19 cetros e venceu as duas últimas edições, batendo na final o Tondela (2021/22) e o Sporting de Braga (2022/23), vai ter pela frente um adversário que goleou o Vasco da Gama da Vidigueira, também do quarto escalão, por 5-1, para chegar a esta fase.

O jogo vai ser disputado no Estádio Municipal de Chaves e tem início marcado para as 20h45, já depois de o Benfica iniciar a sua participação com uma visita aos açorianos do Lusitânia, em jogo marcado para as 15h30 locais (16h30 em Lisboa) no Estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo.

O Benfica, recordista de títulos (26) mas que não vence a prova desde 2016/17, enfrenta o líder da Série C do Campeonato de Portugal, que na ronda anterior eliminou o Marialvas, dos distritais de Coimbra, ao vencer por 1-0.

Também esta sexta-feira, o Portimonense, da I Liga, visita o Sporting da Covilhã, da Liga 3, em jogo marcado para as 19h00. O conjunto serrano venceu na eliminatória anterior o Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, num jogo decidido no desempate por grandes penalidades.