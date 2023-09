Esta foi a reação dos jogadores do Vilar de Perdizes ao saberem que vão defrontar o FC Porto na Taça de Portugal

O sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal, realizado esta quarta-feira na Cidade do Futebol, ditou que o Vilar de Perdizes, emblema do Campeonato de Portugal, terá pela frente o FC Porto, em Trás-os-Montes.Um grupo de futebolistas do emblema do concelho de Montalegre, no distrito de Vila Real, assistiu à transmissão televisiva do sorteio, em direto. Quando se aperceberam de que iriam defrontar a equipa liderada por Sérgio Conceição, não contiveram a euforia, saltando e gritando em jeito de celebração.Esta será a primeira vez que o clube irá defrontar uma equipa da I Liga portuguesa de futebol.

O Vilar de Perdizes, sexto classificado da Série A do Campeonato de Portugal, recebe os dragões, vencedores da Taça de Portugal por 19 vezes, entre as quais as duas últimas edições.