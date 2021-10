FC Porto e Sporting estreiam-se na Taça de Portugal frente a equipas do quarto escalão

FC Porto e Sporting estreiam-se, esta sexta-feira, na edição 2021/22 da Taça de Portugal de futebol, fora de casa, frente a Sintrense e Belenenses, ambos do Campeonato de Portugal, em jogos da terceira eliminatória da prova.

Às 18h45, em Queluz, casa 'emprestada' pelo Real Massamá ao Sintrense, o FC Porto inicia a participação na prova, num encontro em que técnico Sérgio Conceição deverá aproveitar para utilizar alguns dos jogadores com menos minutos esta temporada.

O central Mbemba, que chegou lesionado da seleção do Congo, e o avançado iraniano Mehdi Taremi, castigado, são baixas certas, assim como Otávio, também devido a problemas físicos, e Jesus Corona (México), Uribe e Luís Díaz (Colômbia), que regressaram tarde dos jogos dos seus países.

Lesionado desde o arranque da temporada, o guarda-redes Marchesín poderá somar os primeiros minutos em toda a época e regressar à baliza o FC Porto.

Para chegar ao duelo com um 'grande', o Sintrense, oitavo classificado da Série E do Campeonato de Portugal, ultrapassou o Glória do Ribatejo (4-1) e o Macedo de Cavaleiros (empate 1-1 e vitória por 7-6 no desempate por grandes penalidades).

Às 20:45, é a vez do Sporting regressar ao Estádio do Restelo, para defrontar o Belenenses, num dos dérbis históricos do futebol português.

Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, depois de longa paragem, devido a lesão, devem regressar às opções do treinador Rúben Amorim, com o guarda-redes João Virgínia e o médio uruguaio Ugarte a terem também possibilidade de integrar o 'onze'.

Depois da queda aos distritais, o Belenenses, campeão nacional em 1945/46 e vencedor da Taça de Portugal por três vezes, milita agora na Série E do Campeonato de Portugal (nono e penúltimo classificado) e eliminou nesta edição da prova o Pêro Pinheiro (5-3), na segunda eliminatória.

A terceira ronda da Taça de Portugal arranca oficialmente às 18h00, em Coimbra, com a Académica, da II Liga, a receber o Famalicão, do primeiro escalão.

O Sporting de Braga, detentor do título, inicia no domingo a defesa da Taça de Portugal, no Barreiro, perante o Moitense, dos campeonatos distritais, enquanto, no sábado, o Benfica, finalista vencido da última edição e recordista de títulos da prova, com 26 troféus, desloca-se ao norte do país para discutir o apuramento com o Trofense, da II Liga.