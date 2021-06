Benfica estabelece limite de oito milhões de euros pelo médio Al Musrati

A SAD do Benfica estabeleceu como limite negocial o valor de oito milhões de euros pelo passe do médio Al Musrati, do Sp. Braga. Uma verba bastante abaixo dos 20 milhões de euros pedidos por António Salvador, presidente do emblema bracarense.

O interesse do Benfica no médio líbio de 25 anos, um dos destaques da Liga nesta época, teve como origem a excelente impressão que Jorge Jesus tem do jogador.





Feitos os devidos contactos, o Benfica esbarrou na intransigência de António Salvador, que, tal como antes se escreve, só aceita conversar em cima de 20 milhões de euros. Verba considerada absurda na Luz. No sentido de fazer pressão, o Benfica emitiu uma nota, deixando claro não ter qualquer tipo de interesse em Al Musrati "ou qualquer outro jogador do Sp. Braga".

A possibilidade de fazer entrar jovens jogadores do Benfica no negócio, para fazer baixar o valor pretendido, terá sido equacionada, sabe o CM. Mas Salvador mantém-se firme e diz que só aceita dinheiro. O líbio parece estar assim mais longe da Luz, mas tudo pode mudar.

Al Musrati chegou ao Sp. Braga no início da última época, a custo zero, oriundo do Rio Ave, onde jogou sob empréstimo do V. Guimarães. Em Vila do Conde era treinado por Carlos Carvalhal.