Benfica lidera nas comissões a intermediários com 17,8 milhões de euros

Clube foi o que mais comissões pagou entre 1 de abril de 2018 e 31 de março de 2019.

Por Lusa | 05.04.19

O Benfica foi o clube que mais comissões pagou a intermediários entre 1 de abril de 2018 e 31 de março de 2019, com 17,8 milhões de euros (ME), superando FC Porto (16,1 ME) e Sporting (10,1).



Segundo dados hoje revelados pela Federação Portuguesa de Futebol, relacionados com contratações e renovações de contrato, os 'ejncarnados' foram os mais gastadores, com mais 1,7 ME do que os 'dragões' e 7,6 ME do que os 'leões'.



As verbas ligadas aos 'encarnados' referem-se a 36 movimentos contratuais, menos dois do que os 'azuis e brancos', e mais três do que os 'verde e brancos'.



A pagar comissões na casa dos milhões de euros estão ainda o Vitória de Guimarães, com 3,1, o Real Sport Massamá, último classificado da passada edição da II Liga, com 1,2, e o Sporting de Braga, com 1,1.



A lista publicada pela federação não tem informação sobre Moreirense, Portimonense e Feirense, contudo refere seis emblemas da II Liga, nomeadamente Real Sport Massamá, Académica, Paços de Ferreira, Estoril-Praia, Leixões e Sporting de Espinho.