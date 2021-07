Benfica paga taxa de juro de 4% a investidores

O Benfica vai emitir um novo empréstimo obrigacionista (EO) ainda este mês, pagando uma taxa de juro de 4%. Daqui resulta que o crédito dos encarnados com este tipo de financiamento aumenta dos atuais 110 milhões de euros para 140 M €.O administrador financeiro da SAD encarnada, Domingos Soares de Oliveira, confirmou esta quarta-feira à TVI que inicialmente serão colocados 35 milhões de euros (7 milhões de obrigações a um custo unitário de 5 €), valor que poderá aumentar. O administrador não confirmou o montante máximo pretendido, mas osabe que são os 50 milhões arrecadados na operação realizada no ano passado.O clube da Luz oferece uma taxa de juro de 4%. Se conseguir os 50 M € desejados, a SAD terá um encargo semestral com juros de um milhão de euros. São dois milhões de euros por ano, num custo total de 6 milhões de euros para o total do período do EO (2021-2024).O Benfica consegue a indispensável liquidez - há 19,9 M € do EO 2018/2021 para pagar no dia 16 deste mês, bem como dezenas de milhões de euros relativos a várias prestações dos passes de jogadores do atual plantel - com uma taxa de juro inferior aos 4,75% pagos em maio pelo FC Porto.A direção do Benfica já iniciou os procedimentos necessários para proceder o mais rápido possível à contagem física dos votos das eleições realizadas em outubro passado. A contratação de "entidades externas e independentes" será concluída em tempo útil de a Assembleia-Geral extraordinária se realizar ainda neste mês de julho. Os boletins de voto continuam guardados por uma empresa certificada.