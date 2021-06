Rui Pedro Braz assumiu os processos de contratações no Benfica e está prestes a fechar a transferência do médio Steven Nzonzi, apurou o Correio da Manhã.O novo diretor-geral da águias deu prioridade à contratação de um médio-defensivo. O internacional francês Nzonzi de 32 anos está no topo da lista e as conversações estão avançadas com a Roma, detentora do passe do jogador,...