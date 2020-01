Benfica recusa Bruno Henrique

Bruno Henrique, avançado do Flamengo, foi oferecido nos últimos dias ao Benfica, mas o clube da Luz terá recusado, apurou o Correio da Manhã.

O jogador brasileiro, um dos destaques do ‘Mengão’ na conquista do Brasileirão e Taça Libertadores, está nesta altura avaliado em cerca de 15 milhões de euros. Os dirigentes do Benfica reconhecem o valor do atacante, bem patente nos 35 golos marcados na época passada ...

