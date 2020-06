Benfica treina esta terça-feira às 16h00

O Benfica vai treinar esta terça-feira no Centro de Estágios do Seixal, sabe o CM.



No Campus do Benfica esta manhã, a única chegada registada foi a de Tiago Pinto, Team Manager do clube da Luz que chegou pelas 9h00.





Bruno Lage foi, na noite de segunda-feira, o último a deixar o Centro de Estágios do Seixal, depois de ter apresentado a demissão a Luís Filipe Vieira, e que foi aceite pelo presidente dos encarnados.Luís Filipe Vieira não foi visto a deixar o local, pelo que poderá ter passado a noite no Seixal, algo que já havia acontecido antes da saída de Rui Vitória.

Não se sabe, para já, quem vai acompanhar a equipa do Benfica no treino.