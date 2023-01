Enzo Fernández voltou ao registo de jogo patenteado antes do Mundial do Qatar, e durante o torneio, e o Benfica beneficiou disso notoriamente. Este sábado, nos Açores, venceu por claros 3-0 o Santa Clara e o argentino encheu o campo a atacar, a defender, a pressionar e a assistir.



A equipa encarnada entrou a todo o gás no jogo, com muita intensidade e trocas de posição entre o quinteto de jogadores do meio-campo.









