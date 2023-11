Benfica vence Rosengard e soma primeiros pontos na Champions feminina

O Benfica venceu esta quarta-feira as suecas do Rosengard por 1-0, no Seixal, em partida da segunda jornada do Grupo A da Liga dos Campeões feminina de futebol, e somou os primeiros pontos na competição na presente temporada.

Um golo 'solitário' de Kika Nazareth, aos 52 minutos, bastou para as 'encarnadas' voltarem aos triunfos na principal competição europeia de clubes, num encontro onde foram quase sempre superiores, mas nem sempre tomaram as melhores decisões no último terço do terreno.

Na tribuna, o presidente do Benfica, Rui Costa, assistiu a uma primeira parte 'mastigada' na zona central do terreno, na qual as 'encarnadas' poucas vezes conseguiram sair da 'teia' montada pelas visitantes, que também só chegavam às imediações da baliza através de bolas despejadas em livres laterais.

Já na segunda parte, Marie Alidou (50) deu o primeiro aviso num remate de fora da grande área, ao qual a guarda-redes visitante correspondeu com uma grande defesa, adiando a vantagem do Benfica durante mais dois minutos.

Num lance em que Jéssica Silva tentava driblar duas adversárias na grande área, Kika Nazareth antecipou-se a toda a gente e surpreendeu com um remate cruzado e rasteiro, que acabou por valer o triunfo.

O Benfica tentou o golo da tranquilidade, mas foi bastante perdulário, nomeadamente em dois lances onde Marie Alidou (64 e 68) não conseguiu fazer o 2-0, e acabou a segurar a vantagem mínima.

O campeão português ainda apanhou um susto quando a guardiã Lena Pauels (83) se opôs com coragem a dois remates consecutivos à 'queima-roupa' na pequena área, de Mai Kadowaki e Bea Spring, segurando os três pontos.

O Benfica volta a entrar em campo em 13 de dezembro, no Estádio da Luz, para defrontar o Eintracht Frankfurt, em partida da terceira jornada, equipa que perdeu esta quarta-feira em casa com o FC Barcelona por 3-1.

O FC Barcelona lidera o Grupo A com 3 pontos, seguido de Entracht Frankfurt e Benfica, ambos com três pontos, e do Rosengard com zero pontos.