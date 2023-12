Benzema "desaparecido": Jogador saiu da Arábia Saudita e apagou conta no Instagram

Karim Benzema não passa por um bom momento na Arábia Saudita. A imprensa do país relata que o avançado francês do Al Ittihad não treinou quinta e sexta-feira e que "desapareceu", a poucas horas de a equipa defrontar o Al Taee (este sábado às 15h00), para o campeonato. O jogo foi, entretanto, adiado devido ao mau tempo.Segundo o jornal Al-Riyadiya, citado pelo 'As', Benzema deixou, inclusivamente a cidade de Jeddah, e os motivos são desconhecidos. O treinador Marcello Gallardo foi questionado sobre o 'desaparecimento' do francês, mas não quis dar explicações.Os adeptos e a imprensa não poupam o jogador, que esta época marcou 12 golos e fez cinco assistências, em 20 jogos. "Dersperdiça ocasiões muito fáceis e parece ter perdido a vontade de jogar futebol", dizia o jornalista Abdel Karim Al Jasser no canal Al-Ekhbariya.Benzema foi muito criticado depois da derrota, por 5-2, com o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e apagou, inclusivamente, a sua conta de Instagram (onde tinha mais de 76 milhões de seguidores) depois disso.O francês foi também alvo da ira dos adeptos após a eliminação no Mundial de Clubes, onde falhou um penálti frente aos egípcios do Ahly FC.