Ronaldo bisa na vitória do Al Nassr e torna-se no melhor marcador do ano

Cristiano Ronaldo voltou a estar em evidência na vitória do Al Nassr, por 5-2, contra o Al Ittihad, esta terça-feira. O astro português marcou dois golos e assumiu a liderança da lista de melhores marcadores de 2023.



A equipa comandada por Luís Castro, onde também joga Otávio, começou a perder ainda antes do primeiro quarto de hora do encontro. Hamdallah marcou com assistência de Benzema - ex-colega de Ronaldo no Real Madrid.





A resposta da equipa de Riade não demorou e surgiu pouco depois por intermédio do português, através da conversão de uma grande penalidade, ao minuto 19.O Al Nassr ainda operou a reviravolta antes do fim da primeira-parte, com uma combinação entre um ex-Benfica e um ex-FC Porto. O brasileiro Alex Telles assistiu para o golo do compatriota Anderson Talisca.Já na segunda parte, Hamdallah bisou e restabeleceu a igualdade no marcador, ao minuto 52. O terceiro golo da equipa de Riade voltaria a surgir da mesma forma que o primeiro.Ronaldo voltou a marcar de penálti e fez o 53.º golo do ano civil. Se com o primeiro tento havia igualado Harry Kane e Kylian Mbappé na lista de melhores marcadores em 2023. Ao bisar conseguiu ultrapassar os dois avançados e isolar-se na liderança.Até final do encontro ainda houve tempo para Sadio Mané também bisar, ao minuto 76 e 82, e arrumar as contas do encontro.O Al Nassr ocupa o segundo posto da liga saudita, a sete pontos do líder Al Hilal, liderado por Jorge Jesus. O Al Ittihad está em sexto.A hipótese de Ronaldo, que ainda tem mais um jogo em 2023, tornar-se no melhor marcador do ano civil, com 38 anos, é bastante real. Os concorrentes mais próximos - Kane e Mbappé - não voltam a jogar. O norueguês Erling Haaland, do Manchester City, tem mais dois encontros, mas está lesionado, pelo que não se sabe se volta a entrar em campo.