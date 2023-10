Al Nassr de Cristiano Ronaldo perde ao intervalo na Champions asiática. Veja em direto na CMTV

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo está a perder ao intervalo, por 1-0, no jogo com o Istiqlol Dushanbe, do Tajiquistão, no segundo encontro na Liga dos Campeões asiática. A partida está a ser transmitida, em direto, pelaO golo dos visitantes foi apontado no final da primeira parte, por intermédio do costa-marfinense Senin Sebai, ao minuto 44.A equipa orientada por Luís Castro está em primeiro do grupo E, depois de terem vencido, na estreia, os iranianos do Persepolis. Nesse encontro, além de Ronaldo, também o português Otávio foi titular.Esta temporada o capitão da seleção portuguesa já apontou 16 golos e seis assistências em 15 jogos disputados. O registo de participação em golos supera o da época anterior, na estreia na Arábia Saudita, quando Ronaldo fez 14 golos e duas assistências.Na liga saudita, os comandados de Luís Castro estão em quarto lugar, a dois pontos da liderança.