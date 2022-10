Benzema é o vencedor da Bola de Ouro

O avançado foi esta temporada decisivo para a conquista da Liga espanhola e Liga dos Campeões por parte do Real Madrid.



O avançado francês, Karim Benzema, venceu esta segunda-feira a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista da época.O avançado foi esta temporada decisivo para a conquista da Liga espanhola e Liga dos Campeões por parte do Real Madrid.

O jogador do Real Madrid, de 34 anos, que, em 25 de agosto, já tinha sido eleito o melhor para UEFA, venceu em 2021/22 a Liga dos Campeões e a Liga espanhola, sendo o melhor marcador em ambas as provas, com 15 e 27 golos, respetivamente.

Benzema é o quinto jogador francês a ser galardoado - e primeiro no século XXI -, depois de Raymond Copa (1959), Michel Platini (1983, 1984 e 1985), Jean-Pierre Papin (1991) e Zinédine Zidane (1998).