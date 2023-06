Bernardo Silva rejeita cansaço e quer um Mundial ou um Europeu com Portugal

Bernardo Silva afirmou esta quinta-feira que um dos seus "grandes sonhos" é conquistar um Europeu ou Mundial com a seleção portuguesa de futebol e afastou qualquer cansaço depois de uma época longa no Manchester City.

"É um dos meus grandes sonhos e espero um dia concretizar. Não é fácil. Sonho e quero muito ganhar um Mundial ou um Europeu com Portugal. É o que me falta", afirmou Bernardo Silva em conferência de imprensa, minutos antes de novo treino da seleção portuguesa, que prepara o duelo de sábado com a Bósnia, de qualificação para o Euro2024.

Ao serviço de Portugal, Bernardo conquistou a Liga das Nações de 2018/19, já depois de ter falhado a 'festa' do Euro2016 devido a lesão.

Com 55 jogos nas 'pernas' pelo Manchester City, e agora com uma Liga dos Campeões no currículo, o jogador de 28 anos explicou que chega ao estágio de Portugal em boa condição física, mas admitiu que esta fase, após o final de uma temporada, é difícil para os jogadores.

"Nem foi das épocas mais duras. Entrei durante o decorrer dos jogos muitas vezes. Para alguns jogadores é difícil. Dou o exemplo do Bruno Fernandes (Manchester United) que jogou quase todos os jogos e fez os 90 minutos. Calculo que esteja estafado. É o que é. É um esforço final para conseguirmos seis pontos para Portugal numa qualificação muito importante para nós", referiu o médio formado no Benfica.

Sobre o duelo com Bósnia, Bernardo Silva alertou para o jogo "muito físico" da equipa dos Balcãs e considerou que vai ser um rival complicado, ainda mais por ser um adversário direto no apuramento para o próximo Campeonato da Europa.

"É uma equipa muito física. Não vai ser fácil entrar na defensiva deles. Vamos seguir o plano do selecionador para que as coisas corram bem. É um adversário direto e queremos roubar-lhes estes três pontos", disse Bernardo, que conta com 80 jogos e 10 golos pela seleção nacional.

Portugal recebe no sábado a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19h45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19h45 (hora de Lisboa).

O encontro com a Bósnia terá arbitragem do italiano Davide Massa.

No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

A equipa das 'quinas' lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e último lugar, respetivamente.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.